الرعاية الصحية: نجاح أول عمليتين لزراعة المثانة بمركز 30 يونيو في الإسماعيلية

الرعاية الصحية: تكلفة إجراء عملية زراعة المثانة تتجاوز 200 ألف جنيه .. ولا يتحمل المريض سوى 300 جنيه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عمليتين زراعة مثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة بعد استئصال جذري للمثانة المسرطنة لمريضين، وذلك داخل مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء العملية الأولى لمريض كان يعاني من ورم سرطاني بالمثانة من الدرجة الثالثة سهل انتشاره بباقي الأحشاء، وعليه تم إجراء عملية استئصال جذري للمثانة المسرطنة مع زرع مثانة مخلقة من الأمعاء الدقيقة للمريض.

وأضافت، أنه تم إجراء العملية الثانية لمُسِن يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يعاني من ورم سرطاني بالمثانة تسبب له في نزيف مستمر، مما تطلب إجراء عملية استئصال جذري للمثانة المسرطنة وزراعة مثانة بديلة مخلقة من الأمعاء الدقيقة تقوم بنفس وظائف المثانة الطبيعية.

وتابعت، أنه تم نجاح العمليتين على يد أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض الكلى والمسالك بمركز 30 يونيو الدولي، والذي يضم كلًا من أ.د. هشام عبدالعظيم، استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس قسم المسالك البولية بالمركز، إضافة إلى أخصائيي جراحة المسالك البولية "د. محمد بحيري، د. هشام رفعت، د. أحمد ماهر"، وأخصائيي التخدير "د. أحمد صلاح الدين، د. أحمد إبراهيم"، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بمركز 30 يونيو الدولي بالإسماعيلية.

واستكملت، أن تكلفة إجراء هذه العملية في القطاع الخاص تتجاوز 200 ألف جنيه للعملية الواحدة، إلا أنه تم إجراؤها بتكلفة 300 جنيه فقط للعملية الواحدة يسددها المريض كنسبة مساهمة في العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، لافتًا إلى أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، ويضم الكوادر الطبية في علاج أمراض الكلى والمسالك، ومطابق لأعلى معايير مكافحة العدوى والجودة العالمية، وتابع: أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية من خلال المركز لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، ومنها إجراء 33 ألف جلسة غسيل كُلوي لمرضى الفشل الكلوي بالمحافظة حتى الآن.

ولفت، إلى أن مركز 30 يونيو الدولي، تبلغ طاقته الاستيعابية، 108 ماكينة جهاز غسيل كُلوي، 41 أسِرة للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية وإقليم القناة كله.