 رضا عبد العال: تاكيس جونياس مدرب عالمي.. ولكننا في مصر لا نقدره - بوابة الشروق
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رضا عبد العال: تاكيس جونياس مدرب عالمي.. ولكننا في مصر لا نقدره

محمد عاطف
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 4:34 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 4:34 ص

نصح رضا عبدالعال لاعب نادي الزمالك السابق، المدرب اليوناني تاكيس جونياس بعدم التدريب مجددًا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق، إقالة اليوناني جونياس من منصبه كمدرب للفريق، وتعيين البرتغالي جايمي باتشيكو بدلاً منه.

وقال عبد العال في تصريحات تليفزيونية: «أنصح جونياس بعدم التدريب مجددًا هنا في مصر، لأن أفكاره غير مفهومة هنا سواء من اللاعبين أو الإدارات أو المحللين».

وأضاف: «تاكيس يريد تطبيق تجربة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ببناء الهجمات بأسلوب الاستحواذ وهذه الأفكار غير مفهومة في مصر».

وأتم: «لا أحد في مصر يفهم أسلوب لعب تاكيس جونياس غيري، وهو مدرب عالمي ولكننا في مصر لا نفهم شيئا عن كرة القدم».


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