 الشرطة الهندية تلقي القبض على رجل تبول على راكبة في رحلة جوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الهندية تلقي القبض على رجل تبول على راكبة في رحلة جوية

د ب أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 10:51 م

قال مسؤولون إن شرطة نيودلهي ألقت القبض اليوم السبت على رجل تردد أنه تبول على راكبة كانت تجلس بالمقعد المجاور له في رحلة طيران تابعة لشركة طيران "إير إنديا".

 

وأوضح المسؤولون أن المتهم، ويدعى شانكار ميشرا، قد تم تتبعه وألقي القبض عليه في بنجالورو من خلال المراقبة الفنية، وأحالته محكمة في نيو دلهي إلى الحبس الاحتياطي لمدة 14 يوما، بحسب وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية.

 

ويقال إن ميشرا تبول على المرأة، وهي مواطنة مسنة، عندما كان الراكب ثملا في درجة رجال الأعمال في الرحلة الجوية من نيويورك إلى دلهي في 26 نوفمبر من العام الماضي. 


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