 علي ماهر: نصنع «حالة» في فيوتشر.. وهدفنا الفوز بكل المباريات - بوابة الشروق
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علي ماهر: نصنع «حالة» في فيوتشر.. وهدفنا الفوز بكل المباريات

محمد جلال
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 11:49 م

أبدى علي ماهر، مدرب فيوتشر، فخره بالفوز الذي حققه فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا، في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «أصنع حالة مع لاعبي فيوتشر، ونحن نحقق الفوز مع الأداء المميز وهذا كان هدفي من البداية».

وأضاف: «منذ بداية الموسم نبحث عن الأداء والاستمراية لأن هذا طريق الفوز بالمباريات».

وأكمل: «نسعى لتطوير اللاعبين وهذا بالفعل ما حدث بالفريق وأصبح لدينا لاعبين مميزين، محمد رضا "بوبو" مختلف عما كان في وادي دجلة».

وأتم: «كذلك عمر كمال ومهند لاشين وسعد سمير الذي كان يحضره الأهلي ليصبح إداريا».


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