أبدى علي ماهر، مدرب فيوتشر، فخره بالفوز الذي حققه فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا، في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.
وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «أصنع حالة مع لاعبي فيوتشر، ونحن نحقق الفوز مع الأداء المميز وهذا كان هدفي من البداية».
وأضاف: «منذ بداية الموسم نبحث عن الأداء والاستمراية لأن هذا طريق الفوز بالمباريات».
وأكمل: «نسعى لتطوير اللاعبين وهذا بالفعل ما حدث بالفريق وأصبح لدينا لاعبين مميزين، محمد رضا "بوبو" مختلف عما كان في وادي دجلة».
وأتم: «كذلك عمر كمال ومهند لاشين وسعد سمير الذي كان يحضره الأهلي ليصبح إداريا».