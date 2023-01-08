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أبدى علي ماهر، مدرب فيوتشر، فخره بالفوز الذي حققه فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا، في الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «أصنع حالة مع لاعبي فيوتشر، ونحن نحقق الفوز مع الأداء المميز وهذا كان هدفي من البداية».

وأضاف: «منذ بداية الموسم نبحث عن الأداء والاستمراية لأن هذا طريق الفوز بالمباريات».

وأكمل: «نسعى لتطوير اللاعبين وهذا بالفعل ما حدث بالفريق وأصبح لدينا لاعبين مميزين، محمد رضا "بوبو" مختلف عما كان في وادي دجلة».

وأتم: «كذلك عمر كمال ومهند لاشين وسعد سمير الذي كان يحضره الأهلي ليصبح إداريا».