بريطانيا تعتزم خفض دعم الطاقة للشركات بنسبة 85%

كشفت صحيفة تلجراف البريطانية، الجمعة، أنه من المقرر أن تخفض بريطانيا مستوى الدعم الذي تقدمه للشركات لمساعدتها في التصدي لارتفاع فواتير الطاقة، وذلك بنسبة 85% اعتبارا من أبريل المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها قولها، إن الشركات البريطانية تستفيد حاليا من برنامج لدعم الطاقة مدته 6 أشهر، وينتهي في مارس، وقيمته 18 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار).

ومن المقرر أن تحل محله حزمة مساعدة بقيمة 5 مليارات إسترليني تغطي 12 شهرا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرقم الجديد "متفق عليه بشكل كبير"، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة رفضت التعليق على تقرير الصحيفة.

ووفقا لبلومبرج، قال مصدر مطلع بالأمر إنه سيكون هناك خفض كبير في دعم الطاقة المقدم للشركات، دون أن يُفصح عن رقم معين.

ويقوم وزير الخزانة جيريمي هانت بخفض حزم دعم الطاقة البريطانية، حيث يقوم بإحداث استقرار في المالية العامة للبلاد، التي تعاني من صدمة خلال فترة رئاسة ليز تراس القصيرة للحكومة.

ومن المقرر أن يعلن بشكل رسمي عن دعم الشركات عندما يعود البرلمان للانعقاد بعد عطلته في عيد الميلاد، الأسبوع المقبل.

وبموجب العرض الحالي، تحصل الشركات على توفير يصل إلى 345 إسترليني لكل ميجاوات في الساعة من الكهرباء، و91 إسترليني لكل ميجاوات في الساعة من الغاز.

وتم العمل بالمبادرة لحماية الشركات من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.