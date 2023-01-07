إصابة ١٤ شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي بالمنيا ، انقلاب سيارة ميكروباص ، مما تسبب في إصابة ١٤ شخصا ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الأمن، وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث وتبين إصابة كل من محمد خلف حسين 24 عامًا وكريم ربيع محمد 17 عامًا ومصطفى حسان عبد المجيد 23 عامًا ومصطفى رمضان حسين 20 عامًا ومحمد صابر محمد 26 عامًا وشعبان عبد المجيد على 34 عامًا وفتحي محمد خلف 36 عامًا ومحمد جمال طلعت 30 عامًا وحازم رمضان حسن 17 عامًا وإبراهيم رجب عبد الغفار 34 عامًا ومصطفى خلف حسين 21 عامًا وأحمد محمد عبد العزيز 28 عامًا وعلي عبد المجيد على 30 عامًا وكيرلس بشارة 24 عامًا.

وتبين إصابتهم جميعا بكدمات وسحجات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مرة أخرى والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة.