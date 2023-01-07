قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية أم دومة تاريخية، مشيرًا إلى أن الشعب السوهاجي يهنئ بعضه البعض، بمناسبة الزيارة التي تعني له الكثير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن قضاء الرئيس السيسي يومًا كاملًا بالمحافظة، حدث لم تشهده سوهاج من قبل، لافتًا إلى أن الأمر أكبر تقدير لشعب الصعيد بكامله.

وأشار إلى أن «سوهاج من أكثر المحافظات احتياجًا على مستوى مصر»، منوهًا أن «الرعاية الصحية كانت مأساوية، فضلًا عن أنها أكبر محافظة مصدرة للعمالة خارجها».

وأوضح أن «ما حدث في سوهاج إعجاز»، معقبًا: «هذا أعلى حلم ومستوى طموح وصلت له المحافظة، فلم أتصور أن الدولة المصرية تخصص هذا الحجم من الاستثمارات، من أجل أن تقف المحافظة بأكملها على قدمها مرة أخرى».

ولفت إلى أن معنى الجمهورية الجديدة سيتجسد في سوهاج بمجرد انتهاء المشروع القومي «حياة كريمة»، قائلًا إن ما شهدته قرية أم دومة، يرجع إلى عمل الدولة على عدة محاور تشمل: البنية الأساسية، والطرق والنقل، والوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، وتبطين الترع، وتأهيل المصارف، والمجمعات الزراعية.