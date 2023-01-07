وزير الرياضة ينعى وفاة عاصم حماد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ينعي أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمزيد من الحزن والأسى الكابتن عاصم حماد المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب لكرة اليد، والذى وافته المنية.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل ، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

توفي عاصم حماد المدير الفني السابق للنادي الأهلي و منتخب مصر للشباب لكرة اليد أمس الجمعة.

وكان عاصم حماد قد تولى تدريب فريق يد النادي الأهلي، وفاز معه بالعديد من البطولات، وتم توجيه الشكر له في 2018، بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وتوج عاصم حماد مع النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا وكأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي ولقبي بطولة الدوري المحلي بين أعوام 2016 و 2018