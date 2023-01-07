دعا مدير واحدة من أكبر النقابات العمالية بقطاع النقل في بريطانيا إلى تنظيم إضرابات بشكل منسق، تشمل عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام، بما في ذلك، معلمون ورجال إطفاء وممرضات، حيث يدرس أطباء صغار الانضمام إلى موجة الاضطرابات العمالية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء يوم الجمعة، قال مايك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والنقل البري والبحري: "يجب أن نعظم تأثيرنا ونفوذنا عبر كل شخص يخوض نزاعا".

وصرح في اعتصام عمالي خلال رابع يوم من إضرابات عمال القطارات مدتها خمسة أيام، وعطلت جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديد: "سيكون هناك معلمون ورعاية صحية. أعتقد أنه ستنضم فرقة الإطفاء إلى ذلك قريبا.. آمل أن تكون هناك روح التنسيق".

وتكافح حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك موجة من الإضرابات التي تسببت في اضطرابات واسعة النطاق للخدمات العامة.

ويضرب عن العمل حاليا كل من موظفي شركة البريد الملكي والنقل العام وهيئة الصحة الوطنية وقوة الحدود وقطاعات أخرى من جهاز الخدمة المدنية.