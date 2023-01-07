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رحلة جوية داخلية في اليابان



هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت ستار" منخفضة التكلفة كانت في رحلة داخلية بشكل اضطراري، صباح اليوم السبت، في مطار بوسط اليابان في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو وكانت تقل 136 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.

Plane makes emergency landing in Japan after bomb threat



A Jetstar Japan jet en route from Narita to Fukuoka landed at Chubu Airport in Aichi Prefecture after the crew received a call about a bomb on board. pic.twitter.com/OCU4i1ugoH — Avia.Pro - Military news / media (@avia_pro) January 7, 2023

وحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أفادت الشرطة ومسؤولي المطار بأن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار "شوبو" الدولي في مقاطعة آيتشي.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة، قولهم إن مطار ناريتا التي أقلعت منه الطائرة تلقي اتصالا هاتفيا دوليا حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، وزعم رجل أنه وضع قنبلة في الطائرة.

وقال الرجل بالإنجليزية إنه زرع قنبلة تزن 100 كيلوجرام في منطقة الشحن بالطائرة جيت ستار، وطلب التحدث مع المدير وإلا سيفجرها.

وبعد تفتيش الطائرة، قالت الشرطة إنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للريبة، وفقاً للهيئة.

وأغلق المطار مدرجه بسبب الحادث، لكن استؤنفت حركة الطيران بعد عدة ساعات.