رحلة جوية داخلية في اليابان



هبطت طائرة تابعة لشركة "جيت ستار" منخفضة التكلفة كانت في رحلة داخلية بشكل اضطراري، صباح اليوم السبت، في مطار بوسط اليابان في أعقاب تلقي تهديد بوجود قنبلة.

وكانت الطائرة متجهة إلى مطار فوكوكا من مطار ناريتا بالقرب من طوكيو وكانت تقل 136 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد.

Plane makes emergency landing in Japan after bomb threat



A Jetstar Japan jet en route from Narita to Fukuoka landed at Chubu Airport in Aichi Prefecture after the crew received a call about a bomb on board. pic.twitter.com/OCU4i1ugoH