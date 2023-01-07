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مصر
البابا تواضروس: الكنيسة تسعى لتوحيد الزي الكهنوتي حسب كل وظيفة داخلها لمنع التزوير
متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية: كلمات الرئيس السيسي تمنحنا شعورا خاصا بالفرحة
حفيدة الشعراوي لمنتقدي جدها: طلعوا حاجة واحدة غلط عملها تستاهل كل ده
البابا تواضروس: أُعيد صياغة قانون الأسرة للمسيحيين وهو الآن في مجلس النواب لمناقشته وإقراره
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الرئيس الصومالي يعين مستشارا جديدا للرئاسة لشؤون مكافحة الفكر المتطرف
الإمارات تستضيف أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب الـ46
انتشال 5 جثث لمهاجرين ونجاة 20 آخرين إثر غرق مركب قبالة سواحل تونس
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نيوكاسل يخسر من شيفيلد وينزداي ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي
بوبو يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي
الجلاصي: اعتادنا على ملعب برج العرب.. وسنسعى لتحقيق الفوز أمام الأهلي
رأي
فن
غدا.. حفل للفنان هشام خرما بأوبرا الإسكندرية
الرعب يجتاح سينما 2023
فيديو.. عفاف شعيب تدافع عن الشيخ الشعراوي: كيف نهين رموزنا!
هاني شاكر ينعى جورج وسوف في وفاة ابنه: اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته
مال وأعمال
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مواطن
التموين: طرح أكثر من سلعة في البورصة السلعية خلال 2023.. سنكشف عنها خلال يناير الجاري
النقل: إنشاء محطات تبادلية بين السكة الحديد والمناطق اللوجيستية لنقل البضائع
رئيس قطاع التجارة الداخلية بالتموين: نمتلك فائضا من جميع السلع يكفي عدة أشهر.. ونحارب احتكار التجار يوميا
حوادث وقضايا
تشييع جنازة طالبة الشرقية سعاد صلاح أبو عيشة التي عُثر على جثتها بعد شهر من تغيبها
مصدر أمني: فيديو مشاجرة الإسكندرية بين طلاب كويتيين
حبس متهمين بحيازة 20 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية
إصابة 5 أشخاص إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي على