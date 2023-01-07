أحمد آدم: صلاح عبد الله الأنسب لتقديم شخصية الريحاني ولا أتابع الدراما

أكد الفنان أحمد آدم، أنه لم يمر بأي فترات اكتئاب، إلا أن فترات الاكتئاب تأتي قبل أي عمل، لافتا إلى أنه لا يشاهد أو يتابع الدراما، كما أنه لا يشاهد على الفنان عمرو عبد الجليل.

وأوضح الفنان احمد آدم"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأنسب في تقديم شخصية نجيب الريحاني هو الفنان صلاح عبدالله، كما أن الفنان محمد صبحى قام بأداء هذا الدور، إلا أن الفنان صلاح كان هو الأنسب.

وكشف عن عدم تفضيله أن يتم عمل سيرة ذاتية له، حيث إن السيرة الذاتية في الشرق تكشف مدى إيجابية الشخصية وأنه شخصة مثالي ولم يعمل أي شئ سيئ، إلا أن الأعمال الذاتية في الغرب تحكي الواقع كاملًا.