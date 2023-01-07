 الدوما: انتخاب الجمهوري مكارثي رئيسا للنواب الأمريكي سيسهم في حل الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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الدوما: انتخاب الجمهوري مكارثي رئيسا للنواب الأمريكي سيسهم في حل الأزمة الأوكرانية

رئيس مجلس النواب الامريكي
رئيس مجلس النواب الامريكي
موسكو - أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 6:40 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 6:40 م
قال رئيس لجنة الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن انتخاب كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي يعطي الجمهوريين فرصة للتأثير على نهاية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف سلوتسكي -بحسب قناة روسيا اليوم- "انتهت الأزمة البرلمانية التي أعقبت انتخاب رئيس مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي.. بالنسبة للجمهوريين، الذين لديهم الآن أغلبية في مجلس النواب ورئيسهم، أصبحت أمامهم فرصة جيدة للتأثير على نهاية الأزمة الأوكرانية، وفي الواقع الصراع الأوسع نطاقا، وإن لم يكن ذلك من أجل السلام في حد ذاته، ولكن من أجل الحصول على نقاط سياسية".

وأشار إلى أن مكارثي صرح بأنه سيصر على تعزيز السيطرة على النفقات العسكرية، بما في ذلك الإنفاق العسكري في أوكرانيا.

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