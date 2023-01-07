فنلندا تعد الحزمة الـ12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



وقال وزير الدفاع الفنلندي الجديد، ميكو سافولا، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الحكومة الفنلندية، تعد حزمة المساعدات الـ 12 بالشراكة مع وزارة الدفاع.



وأضاف أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة لذلك في الأسابيع المقبلة، بحيث يتم تحديد نوعية وقيمة المساعدات المقدمة، دون تقويض قدرات هلسنكي الدفاعية.



وفي الـ 20 من ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة الفنلندية عن حزمة المساعدات العسكرية الـ 11، المخصصة لقوات كييف، بقيمة 29 مليون يورو.



من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن أي شحنة أسلحة غربية مقدمة لقوات كييف، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.