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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قرار إيقاف أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض، والذي أصدره عقب مباراة الداخلية الماضية.

وكان رئيس نادي الزمالك قد أعلن يوم الخميس الماضي، إيقاف الثنائي عبدالله جمعة وأحمد فتوح وتحويلهما للتحقيق، دون الكشف عن السبب.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «عبدالله جمعة جاء النادي أمس الجمعة، وقدم اعتذاره لـ مجلس الإدارة وجماهير النادي، لذلك قررنا رفع الإيقاف عنه وعودته للتدريبات».

وأضاف رئيس الزمالك: «أنا مدي مهلة لفتوح لحد بكرة الساعة 10 بالليل، لو مجاش النادي واعتذر وقال هفتح صفحة جديدة وأبعد عن السكة اللى ماشي فيها دي».

وأوضح منصور: «يبقى فتوح ملوش مزاج يكمل معانا، وعايز يمشي في سكة كهربا وغيره، والرياضي لازم يكون في وعيه 24 ساعة، ويحافظ على صحته وألا يسير في هذا الطريق».

وتابع: «جمعة وفتوح؟.. أحدهما قد التزم والآخر أضعه تحت الاختبار، واعتذار عبدالله بيؤكد كذب من قالوا أنه وفتوح سيأخذان التسجيل ويرفعان قضية ضدي».

وأتم: «أي شخصية زملكاوية هتطلع في برامج شوبير أو مهيب أو شبانة هشطب عضويتها من النادي، ورضا عبدالعال قررت هشيل اليافطة بتاعته من نادي الزمالك».