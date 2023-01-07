 المركزي الأوكراني: حجم الدعم لكييف في 2022 تجاوز 30 مليار يورو - بوابة الشروق
السبت 7 يناير 2023 3:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

المركزي الأوكراني: حجم الدعم لكييف في 2022 تجاوز 30 مليار يورو

(د ب أ)
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 3:22 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 3:22 م

أعلن البنك المركزي الأوكراني أن قيمة المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا في العام المنصرم تجاوزت ما يعادل 30 مليار يورو.

وأوضح البنك ليلة الجمعة/ السبت الماضية أن نحو 40% من هذه المساعدات تم تقديمها من الولايات المتحدة وأن نحو 25% تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي ونحو 8% من صندوق النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا 5% أخرى.

وصل بذلك حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة 16% من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني قبل اندلاع الحرب.

وأفادت تقديرات لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، بأن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022 بسبب الحرب بنسبة تزيد عن 30%.

وكانت روسيا غزت أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي واحتلت أكثر من 18% من الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت ضمتها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014.

وتعتمد أوكرانيا ماليا وعسكريا على المساعدات الخارجية بشكل كبير.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك