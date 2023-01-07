جددت جمعية المرأة والمجتمع، الدعوة للمشاركة في مسابقة إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة والفنون لعام 2023، لافتة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 15 يناير الجاري.

وذكرت الجمعية في بيان لها: "أن الجوائز تأتي في إطار برامج المبادرة التي أطلقتها الجمعية في مارس 2015 والتي تشجع إبداع الشباب والتفاعل والتخصص والاهتمام بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة في مسابقة هي الأولى من نوعها".

وأضافت: "يتناول العمل الإبداعى تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة ومواجهة التغييرات المناخية في المسابقة لعام 2023، حيث يجرى اختيار الأعمال الفائزة من لجنة تحكيم من متخصصين وشخصيات عامة".

وتهدف الجائزة إلى إحداث نقلة نوعية في تناول قضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة وإبراز الدور الحيوي للصحافة والثقافة والفنون بأدواته المختلفة في تكوين وتشكيل حياة أفضل للمتحررات من الأمية ورفع الوعي وتأثيره على المجتمعات المحلية وبناء أجيال جديدة من الشباب مناصرة لحركة تعليم الكبار وتمكين المرأة والتعلم مدى الحياة.

المشاركة من خلال الرابط لتالي: https://forms.gle/CerGV3RGogAsy2ZF9