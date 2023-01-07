مجلس الشورى البحريني يناقش غدا تعديل مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية وشعار المملكة

يناقش مجلس الشورى البحريني، غدًا الأحد، تعديل مرسوم إنشاء المحكمة الدستورية وشعار المملكة.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2022 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.



وأوضحت أن المرسوم بقانون يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُددٍ أُخرى مماثلة بغية المحافظة على قُضاة المحكمة الدستورية لما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري، والتي يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية.

كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (72) لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لها، بإضافة التاج الملكي بخمسة مثلثات إلى الشعار وما يعنيه من أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي.



وينص المرسوم بقانون على أن "يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل درع مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمسة مثلثات، وفقاً للأنموذج المرافق لهذا القانون".