الحكومة الماليزية تتلقى دعوة لحظر بيع الخمور بعد 10 مساء

تلقت الحكومة الماليزية دعوة لحظر بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 10 مساء في جميع الأماكن المفتوحة 24 ساعة، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز الماليزية" اليوم السبت.

وقال راميش راو كريشنان نايدو، المسؤول الخاص المعني بالشؤون الهندية لدى نائب رئيس الوزراء سيري أحمد زاهد حميدي، إن استهلاك المشروبات الكحولية في ساعة متأخرة من الليل عادة ما ينجم عنه إسراف الأشخاص في الشراب، ومن هنا تأتي خطورة حوادث الطرق والمشاجرات والجريمة.

وأضاف في بيان اليوم: إلى جانب ذلك، سيحمي الحظر الجيل الأصغر سنا من الانخراط في أنشطة غير مفيدة وعديمة الجدوى تعود عليهم بالضرر.

وأوضح راميش راو، الذي يرأس أيضا منظمة غير حكومية، إن هذا الإجراء سيكون له أثر جيد على المدى الطويل على الأسرة والمجتمع.

وتابع أنه إذا تم تطبيق ذلك سيكون الجميع محميين من أخطار تأثير تناول المشروبات الكحولية الذي بات مقلقا للغاية.