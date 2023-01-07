«الري» توضح للشروق حقيقة فرض 20% غرامة على قيمة تذاكر زيارة السد العالي

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة، زعم ناشروها إنها ملتقطة عند السد العالي بمحافظة أسوان، وفيها تظهر لوحة بأسعار تذاكر الزيارة بواقع 20 جنيها للمصري و100 جنيه للأجنبي، مع "غرامة" ٢٠٪ من قيمة التذكرة.

وتعقيبا على سؤال «الشروق»، أكد المتحدث باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، صحة الصورة، موضحا أن الغرامة تقتصر على دخول منطقة الزيارة دون تذكرة.

ولاحقا أصدرت وزارة الري بيانا توضيحيا، أشارت فيه إلى الحصول على تذاكر الزيارة عند مدخل السد العالي على بعد كيلومترين من المنصة (نقطة المشاهدة).

وأضافت أن كشك آخر موجود عند نقطة المشاهدة لمراجعة التذاكر ومطابقة عددها بعدد الأفراد.

وأوضح البيان أنه في حالة وجود أفراد دون تذكرة يتم إبلاغهم بالعودة إلى نقطة التحصيل الأساسية في مدخل السد أو تحصيل قيمة التذكرة بالإضافة إلى ٢٠٪؜ (أي أن الزيادة المقدرة بـ ٢٠٪؜ سببها عدم دفع قيمة التذكرة في كشك التحصيل الأساسي).