تحدث محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز، عن رحيل عبدالله السعيد، قائد الفريق، في الفترة المقبلة.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «نسمع عن تلك الأخبار على فترات، ودائما ما تكون غير صحيحة».

وأضاف: «هناك من قال أن مباراة الأهلي هي الأخيرة لعبدالله السعيد مع بيراميدز ولكنه شارك أمام المحلة، وقالوا إنه لن يحمل شارة قيادة الفريق وكان القائد أيضا في المباراة نحن في "عبث"».

وأكمل فتح الله: «خلافات عبد الله السعيد مع تاكيس أمور عادية وبسيطة وتحدث في أي فريق ولا ترتقي لأن تخرج من الملعب».

وأتم: «كرة القدم بها الكثير من المتغيرات وقد يحدث أي شيئ، لكن عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز».