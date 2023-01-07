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سجلت وحدات الحماية المدنية في الجزائر، حادث مرور مروع راح ضحيته ثمانية أشخاص.

وذكر بيان صادر عن الحماية المدنية، أن سيارة اصطدمت بشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية، دائرة بريكة ولاية باتنة، ما تسبب في وفاة 8 أشخاص في حصيلة أولية.

وسجلت الجزائر حصيلة ثقيلة بسبب حوادث المرور، سنة 2022 حسب الأرقام الرسمية التي أعلن عنها رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط للقناة الإذاعية الأولى.

وسجلت البلاد أكثر من 5822 حادث مرور سنة 2022، بحصيلة وفيات بلغت 2512 شخصا، و966 جريحا.