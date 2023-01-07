أعلن أليكسي يميليانوف، رئيس إدارة التراث الثقافي في موسكو، أن علماء الآثار عثروا في موسكو الجديدة على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب عام 1812.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن يميليانوف قوله: "عثر العلماء في موقع معارك تاروتينو على قذيفة مدفع مستديرة تعود لأيام الحرب الوطنية عام 1812 ولا تشكل أي خطورة".

يذكر أن علماء الآثار أجروا عام 2022 دراسة لـ 959 موقعا أثريا في موسكو، تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 10 آلاف متر مربع، من بينها عمليات حفر في شوارع مدينة موسكو: إيليينكا وسريتينكا وبلشايا بوليانكا وكوسموديميانسكايا وسافينسكايا وبروسبكت ميرا وتفيرسكايا وبولفار تفيرسكوي.

وأضاف: "نتوقع أن يزداد عدد المواقع الأثرية التي ستخضع للدراسة عام 2023 مقارنة بالسنة الحالية".

وأشار إلى أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر في سنة 2022 على حوالي 12 ألف قطعة أثرية، من بينها مواقد تعود للفترة بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، وعلب كافيار أسود تعود للقرن التاسع عشر، وقنينة نبيذ تعود لعام 1817 وكذلك لعب خزفية لتزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها.