بوتين يهنئ الطائفة الأرثوذوكسية بعيد الميلاد ويشيد بدعم الكنيسة للمقاتلين

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد إلى الروس والطائفة الأرثوذكسية، مشيرا إلى دور المنظمات الكنسية في دعم المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.



وقال بوتين -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية- "أقدم لكم تحياتي القلبية بمناسبة عيد الميلاد.. هذه العطلة المشرقة التي يحبها الجميع تلهم الناس بالأعمال والنوايا الطيبة، وتعمل على ترسيخ قيم روحية ثابتة في المجتمع وإرشادات أخلاقية مثل الرحمة والتعاطف والخير والعدالة".



وأشار الرئيس الروسي إلى المساهمة البناءة التي قدمتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف الأرثوذكسية الأخرى في روسيا في وحدة المجتمع والحفاظ على الذاكرة التاريخية الروسية وتنشئة الشباب وتعزيز مؤسسة الأسرة.



وأضاف أن "المنظمات الكنسية تولي اهتماما على سبيل الأولوية للسلام والاتفاق بين الأعراق والأديان في بلدنا وتعتني بمن يحتاجون إلى المساعدة وتدعم مقاتلينا الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة. وهذا العمل الضخم والمتعدد الأوجه والتضحية بالنفس حقا يستحق من خالص الاحترام ".