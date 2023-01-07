قال بشير عبدالفتاح، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن تحرك فلسطين لتسجيل نقاط تقربهم من استعادة الحق مطلوبة، مشددًا على أن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى أو عديمة الفاعلية في التعامل مع الحقوق الفلسطينية، وذلك لغياب الآلية التنفيذية للأمم المتحدة.

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المعروض عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن مجلس الأمن يمكن أن يقدم رأيًا بخصوص القضية، إلا أن إسرائيل تقلل من شأن هذه القرارات، وكل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة دعما للقضية الفلسطينية لم تنفذ.

وأوضح أن الأمم المتحدة استخدمت وظيفًيا لدعم إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل تحرص أن تبعد القضية الفلسطينية عن الأمم المتحدة والقانون الدولي، منوهًا على أن إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن المظلة الأمريكية، والتي توفر الغطاء السياسي له وتقديم الحماية لها.

وتابع: «أمريكا هي القادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل»، كما أن الدوائر المفعلة في أمريكا لا تتفق معنا على أن هناك سلوكًا عنيفًا من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى أن إسرائيل لديها نهمًا شديدًا لتوسيع دائرة التطبيع.