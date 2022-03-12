مزيد من الدول تكثف تدابير حماية سكانها من تفشي كورونا في الصين

تكثف دول من جميع أنحاء العالم التدابير لحماية سكانها من تفشي "كوفيد 19" في الصين الذي يأتي في الوقت الذي يعزز فيه متحور أكثر قابلية للانتقال من الفيروس الإصابات على مستوى العالم.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، انضمت البرتغال إلى قائمة الدول الأوروبية التي ستطلب اختبار "كوفيد 19" سلبيا للمسافرين من الصين، بينما لا تشجع ألمانيا جميع الرحلات غير الضرورية إلى البلاد. وستعيد تايلاند، التي تستعد لموجة من السياح الصينيين، فرض شروط دخول الأجانب الذين يصلون بالطائرات.

تأتي الاستجابة في الوقت الذي تتعامل فيه الصين مع زيادة في حالات الإصابة بالفيروس الناجمة عن رفع قيود سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في الأسابيع القلائل الماضية.

وفي الوقت نفسه، فإن ظهور متحور شديد الانتقال - في طريقه بالفعل ليصبح السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة - يثير المخاوف بشأن السلالات المتحورة الجديدة .

وحتى الآن لم تكن هناك اختلافات كبيرة في الشدة التي تم تحديدها بين الحالات الناجمة عن متحور "إكس بي بي.1.5" الجديد وتلك الناجمة عن المتحورات الأخرى.

وتخطط منظمة الصحة العالمية لإجراء تقييم محدث لمخاطر هذا المتحور في الأيام المقبلة.

ولم تسجل الصين بعد أي حالات محلية للمتحور الذي تم اكتشافه في 28 دولة أخرى على الأقل. وكانت جنوب أفريقيا من بين أحدث الدول التي انضمت إلى القائمة.