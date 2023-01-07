خامنئي يعين قائدا عاما جديدا للشرطة الإيرانية

عيَّنَ المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، أية الله على خامنئي، العميد أحمد رضا رادان، قائدا عاما جديدا للشرطة.

جاء ذلك في مرسوم لخامنئي بحسب ماذكرت، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم السبت.

وبحسب المرسوم، يخلف رادان العميد حسين اشتري في المنصب.

وقال خامنئي في المرسوم: "نصيحتي التي أؤكد عليها هي نيل رضا الله تعالى ورضا أبناء الشعب الأعزاء على صعيد حفظ الأمن وتوفير الراحة العامة، وتحسين القدرات المؤسسية وحماية كرامة الموظفين وتدريب الشرطة المتخصصة لمختلف الإدارات الأمنية".

وتأتي هذه الخطوة فيما تتعرض القيادة السياسية الإيرانية لضغوط واسعة منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في منتصف سبتمبر الماضي بسبب وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني لدى احتجازها لدى الشرطة، لمخالفتها قواعد الزي الإسلامي الخاصة بغطاء الرأس".

وقدر نشطاء حقوقيون أن ما لا يقل عن 500شخص قتلوا، وجرى اعتقال 18 ألفا خلال القمع العنيف للاحتجاجات من جانب السلطات الإيرانية.

وتم إعدام أربعة أشخاص من المعتقلين، ووفقا لتقارير إعلامية إيرانية، يوجد أكثر من 20 متظاهرا آخرين على قائمة الإعدام القضائية.

غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن، بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة "تابناك" الإخبارية الإيرانية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية لتورطها في حملة القمع.