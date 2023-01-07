 ماكرون يعلن عن خطط لإعادة هيكلة المستشفيات المثقلة بالأعباء - بوابة الشروق
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ماكرون يعلن عن خطط لإعادة هيكلة المستشفيات المثقلة بالأعباء

د ب أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 3:40 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 3:40 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، عن خطط لتخفيف حدة التوتر في مستشفيات مستنزفة الموارد، متعهدا بإعادة هيكلة عملها بحلول الأول من يونيو المقبل، فضلا عن تحسين الأجور لكل الأطباء تحت الطلب من بين خطوات أخرى.

وقال ماكرون أثناء زيارته لمستشفى في إيسون، وهي بلدة صغيرة جنوبي باريس إنه يجب القيام بكل شيء للإبقاء على الطواقم الطبية بالمستشفيات.

وصرح الرئيس الفرنسي بأنه يريد أيضا أن يفكر في طريقة مختلفة لتمويل النظام الصحي.

وتأتي تصريحات ماكرون بعدما تظاهر عدة آلاف من الأطباء للمطالبة بتحسين ظروف العمل بشكل أفضل يوم الخميس.

ومع ذلك، انتقدت نقابات العاملين بالقطاع الطبي الإعلان.

وقال الطبيب جيروم مارتي، وهو ممارس عام ورئيس نقابة "يو إف إم إل" للأطباء لقناة "فرانس إنفو" التليفزيونية: "ليس هناك شيء جديد".

وذكر الطبيب جان لوك جوف، وهو جراح أطفال بمستشفى في مارسيليا لقناة "فرانس إنفو": "نحن لسنا حتى على مستوى الحل المؤقت".

والنظام الصحي في فرنسا مثقل بالأعباء بشكل مزمن جراء جائحة كوفيد-19 والموجة الحالية لعدوى الفيروس المخلوي التنفسي "آر إس في"، وأيضا جراء سنوات من إجراءات التقشف.

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