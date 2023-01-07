إبراهيم عيسى مهنئا الأقباط بأعياد الميلاد: احتفالات التصالح والتعايش

هنأ الإعلامي إبراهيم عيسى، الشعب المصري خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، موجها التهنئة للأقباط من الشعب المصري، مؤكدا أن الأقباط في مصر ذات أصل كبير وقديم.

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، لابد أن ندعو بأن يكون العام الجديد عام سعيد وأقل تعاسة مما سبقه، ولابد أن يحيطنا الأمل خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "مثل هذه الاحتفالات التي نعيشها خلال الفترة الحالية وهو الاحتفال بأعياد الميلاد هي اعياد تصالح وتعايش بين الأديان المختلفة".