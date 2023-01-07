قداس بكنيسة السيدة العذراء بمطروح احتفالا بعيد الميلاد بحضور شيخ المنطقة الأزهرية

أقيم قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسي مطروح، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك عبد العظيم سالم شيخ المنطقة المركزية الأزهرية، ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح.

وأعرب سالم عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة، وأقباط محافظة مطروح خاصة بعيد الميلاد المجيد.

وقال: "شعب مصر نسيج واحد متلاحم يشارك بعضه بعضًا في الأعياد وجميع المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء".

من جانبه، أكد كارم أنور عفيفي أمين عام فرع المنظمة بمطروح، أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم.

وأضاف أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن، مشيرا إلى أن مصر تزداد تنمية وتطورا بصلابة وقوة شعبها .