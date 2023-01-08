نائب بالبرلمان العراقي: البنك المركزي قادر على إعادة الثقة لقيمة الدينار

أكد النائب بالبرلمان العراقي زياد الجنابي، اليوم السبت، أن البنك المركزي العراقي قادر على إعادة الثقة لقيمة الدينار قريباً، مشيرا الى أن البنك اقرض الحكومة وأنقذها من الذهاب للمجهول.



وقال الجنابي - في حديث لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "نثمن موقف البنك المركزي العراقي الذي ساند الحكومة العراقية بقرض مالي نقدي يفوق 30 مليار دولار وأنقذها من الذهاب الى المجهول في حينه".



وأكد قدرة البنك المركزي العراقي على تخطي "الأزمة الحالية التي يواجهها الدولار في السوق المحلية"، مضيفا أن البنك المركزي اتخذ خطوات استراتيجية موفقة لإنهاء الأزمة الحالية.