ألمانيا تحذر من السفر إلى الصين بسبب تزايد إصابات كورونا

أوصت ألمانيا بالتخلى عن جميع الرحلات غير الضرورية إلى الصين، وصنفت الصين اعتبارا من التاسع من شهر يناير الجاري، على أنها "منطقة خطر لمتحورات الفيروس"، مشيرة إلى أن عدد الإصابات في الصين حاليا هو الأعلى منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، على موقعها على الإنترنت إن "النظام الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، الأمر الذي أثر أيضا على الرعاية الملائمة حتى في حالات الطوارئ الطبية".

وانضمت ألمانيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى السويد وبلجيكا، في فرض متطلبات اختبار فيروس كورونا (كوفيد-19) الجديدة على الوافدين من الصين، بعد أن أوصى التكتل بتلك الخطوة للتعامل مع تزايد الاصابات.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن برلين ستقوم بتحديث قواعد السفر الخاصة بها، بحيث يقوم الوافدون من الصين بإجراء اختبار "واحد على الأقل" عند دخول البلاد.