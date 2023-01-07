أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن معدل النمو الاقتصادي لا قيمة له في غياب مؤشرات أخرى، أن كافة التقارير الأجنبية عن الاقتصاد المصري مسيسة، كما أن هناك 33 مليار دولار أموال ساخنة دخلت مصر في 3 سنوات.



وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن زيادة الفائدة هو من جذب الأموال الساخنة، إلا أنه مع ارتفاع سعر الفائدة في أمريكا جذبت الأموال الساخنة اليها، متابعًا: "النظام المصرفي مدين بـ22 مليار دولار.. وهذا يمثل عجز".

وأشار إلى أن أن 50% من الصادرات نستورد له مواد خام من الخارج، منوهًا على أن التقارير المصرفية العالمية تكشف عن الأزمات الاقتصادية في السوق المصري، إذ أنها تزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر.

وتابع: "4 تريليون جنيه هو الدين الداخلي.. البنوك تدين الحكومة"، مشددًا على أن القطاع الخاص ينكمش بشكل كبير منذ 30 شهر من 75% لـ25% من حجم الاقتصاد المصري.