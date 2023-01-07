لندن تستضيف اجتماعا دوليا لبحث جرائم الحرب في أوكرانيا

من المقرر أن يكون التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأوكرانيا على قمة جدول أعمال اجتماع وزراء العدل من مختلف أنحاء العالم الذي تستضيفه بريطانيا في مارس.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن نائب رئيس الوزراء وزير العدل دومينيك راب سيستضيف الاجتماع في لندن في لانكستر هاوس مع نظيره الهولندي.



وسيستمع المجتمعون إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن عمل المحكمة ودور المجتمع الدولي في دعم تحقيقاتها.



ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهداف المرافق الحيوية للبنية التحتية للطاقة، مع سعيه لإغراق المواطنين الأوكرانيين في الظلام والقضاء على إمدادات التدفئة المركزية خلال درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء.



ويجري خان، حاليا تحقيقا في اتهامات بأن الجيش الروسي ارتكب جرائم حرب خلال الحرب، مع وجود مزاعم من كييف بأن مدنيين أوكرانيين تعرضوا للإعدام والاغتصاب، خلال الحرب المستمرة منذ 11 شهرا.



وقال راب: "يجب أن يعرف القوات الروسية أنها لا يمكن أن تفلت من العقاب وسنقوم بدعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق العدالة".



وأضاف: "بعد نحو عام من الغزو غير القانوني، يجب أن يقدم المجتمع الدولي دعمه القوي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب على الجرائم الوحشية التي نشاهدها".