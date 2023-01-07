 إيران تحتج لدى فيفا على تسمية خليجي 25 بـ«كأس الخليج العربي» - بوابة الشروق
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إيران تحتج لدى فيفا على تسمية خليجي 25 بـ«كأس الخليج العربي»

وكالات
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 4:06 م

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت، أنه يعتزم تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن بطولة "خليجي 25" المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.

وحسب وكالة "إيسنا"، أكد الاتحاد الإيراني في بيان، نيته رفع شكوى لدى فيفا، بسبب استخدام اسم "كأس الخليج العربي"، في البطولة الحالية.

وأوضح البيان أن "الخليج الفارسي هو اسم تاريخي وينطبق على جميع اللغات والخرائط سواء الحديثة أو القديمة ومثبت في أطلس العالم"، بحسب وصفه.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الإيراني سيرسل الوثائق ذات الصلة إلى فيفا من أجل تصحيح "الاتجاهات الخاطئة ضد العرف الدولي في السنوات المقبلة".

يشار إلى أن الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج لم يطلقا في أي من المحافل أو المؤتمرات المنعقدة قبل وبعد انطلاق خليجي 25، تسمية "الخليج العربي" ولم يتم التسويق لها عبر الحملة الإعلامية.


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