 أوكرانيا: قصف 16 منطقة في زابوريزهيا خلال اليوم الماضي - بوابة الشروق
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أوكرانيا: قصف 16 منطقة في زابوريزهيا خلال اليوم الماضي

أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 1:26 م

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت أن القوات الروسية قصفت خلال اليوم الماضي 16 مستوطنة في مدينة زاباروجيا، مما تسبب في دمار كبير .

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية في زاباروجيا -في بيان نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه على مدار اليوم الماضي، قصف القوات الروسية البنية التحتية المدنية في عدد من المناطق في زاباروجيا.

وأضاف البيان أنه ورد 13 بلاغا عن تدمير منازل مواطنين والبنية التحتية نتيجة قصف عسكريين روس، ولم يتم خلال اليوم الماضي إخلاء السكان المدنيين من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بشكل مؤقت، بحسب البيان.


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