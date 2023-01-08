40 عامًا مضت على اختفاء المهندس عبدالحليم زكريا مبروك، دون الوصول إلى أي جديد بشأن اختفائه، حتى قررت ابنة أخيه إسلام فاروق زكريا، تجربة نشر معلوماته ومشاركته على صفحة أطفال مفقودة، المعنية بنشر بيانات المفقودين.

تقول إسلام، لـ"الشروق": "عمي صعبان عليا، حتى لو مات كل ميت أهله بيصلوا عليه وبيدعوا له وبيدفنوه وبيزوروه وبيعملوا له صدقة، إلا هو".

اختفى عبد الحليم، وهو مهندس كهربائي، من منزله في مدينة شرم الشيخ عام 1983 في ظروف غامضة، ولم يتسدل عليه حتى الآن، ودلت تحريات المباحث آنذاك، حسب ما نشرت إحدى الصحف المحلية، أن المهندس كان قد عاد في العاشرة مساء إلى منزله في شارع داير الناحية بمدينة كفر الشيخ، قادمًا من منزل خطيبته، وأمضى وقتًا بعد أن استبدل ملابسه وارتدى البيجامة مع الأسرة التي تضم والدته وشقيقته المتزوجة التي كانت في ضيافتهم في هذه الليلة هي وزوجها.

وفي منتصف الليل وبعد انتهاء الإرسال التلفزيوني، صعد المهندس وهو يرتدي البيجامة إلى غرفة، بينما والدته وشقيقته قد أغلقا باب الحجرة عليهما للنوم، وفي الصبح اكتشفت الأسرة أن المهندس غير موجود بالمنزل، وأن الباب الخارجي مواربًا، والراديو الذي كان يستمع إليه لا زال موجودا على نافذة الحجرة، وحاجته موجودة بحجرته كاملة.

أبلغت الأسرة الشرطة، وأكدت في أقوالها عدم وجود خلافات بين الفقيد وبين أحد، وقالت الصحيفة التي نشرت خبر اختفاء المهندس: "أن البحث يدور عما إذا كان المهندس المختفي قد فقد ذاكرته فجأة وهو صاعد في منتصف الليل إلى غرفته فخرج من المنزل إلى مكان بعيد، واستقر بأحد الحقول أو إحدى القرى، وهي سابقة لم تحدث من قبل في المحافظة".

ونشرت مجلة "صباح الخير" شهادات أصدقاء عبدالحليم مبروك، من بينهم أحمد عبدالفتاح أبو طالب، الذي أخبر المجلة أن المهندس عبدالحليم كانت مشكلته الوحيدة البحث عن شقة "ولا أعتقد أنه كان يعاني من شيء غير ذلك"، وبحسب زميله "لم يكن اجتماعيا ولكنه طيب وابن حلال، حازم في عمله، ومرح في حدود الأدب".

وفقًا لإسلام وما نشرته الصحيفة في عام 1980، بعد اختفاء عبدالحليم "أخوة عمي بلغوا الشرطة، والمباحث وقتها قلبت الدنيا وتحقيقات ونشر فى الجرائد والمجلات، ولم يتم العثور عليه، وبعد 4 سنين خطيبته اتطلقت بالمحكمة واتجوزت"، مضيفة: "قلت إن الإنترنت ممكن يساعد في العثور على عمي".

المهندس عبد الحليم زكريا مواليد 1952، واختفى عام 1983، ولو كان على قيد الحياة فإن عمره الآن 70 عامًا.