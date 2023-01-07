الأطباء العرب: الاتحاد حريص على تفعيل الروابط الطبية العربية



أكد الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أهمية عقد "مؤتمر عام للروابط الطبية العربية" على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد الأطباء العرب خلال النصف الأول من العام الجاري.



كما أكد الدكتور أسامة رسلان -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أهمية العمل على إعادة تفعيل الروابط الطبية العربية، ودعم فعالياتها وأنشطتها بالشكل اللازم والمطلوب من أجل تعزيز حضورها والقيام بدورها في خدمة الطبيب والمجتمع العربي والتكامل والتواصل الفعال بين الروابط الطبية في مختلف التخصصات.



وشدد رسلان على حرص الاتحاد في دعم الروابط الطبية بين الدول العربية، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لإعادة تفعيل الراوبط ونشاطها، معربا عن أمله في البدء الجاد والفعلي لإحياء دور الروابط من جديد.