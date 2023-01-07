باحث في الشأن الروسي: بوتين متدين ويحترم احتفاليات عيد الميلاد

أكد أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات، أن قرار وقف إطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية لم تكن مبادرة للهدنة من جانب واحد، إلا أنه قرار من فلاديمير بوتين رئيس روسيا احترامًا للاحتفالات بأعياد الميلاد، إذ أنها كانت دعوة لأوكرانيا لإتاحة مساحة للجنود للصلاة.



وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن روسيا حتى الآن ملتزمة بتنفيذ القرار، إلا أن الجانب الأوكراني قذف بعض الأماكن في روسيا وذلك بعد قرار بوتين بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن الحكومة الروسية تمارس مهامها دون النظر إلى الطرف الآخر، قائلا: "المعروف عن "بوتين" تدينه الشديد واحترامه لعيد الميلاد المجيد".

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية بها الكثير من الأحداث ومن المستحيل كتم أي أخبار عنها، والحرب أحمالها ثقيلة على الجميع، منوهًا على أن روسيا لا تحاول بقرار وقف إطلاق النار أن تعيد صفوفها، إلا أن الصراع الروسي الأوكراني مستمر وروسيا لن تتراجع.

وتابع: "استمرار أمد الحرب يؤثر على علاقة أوروبا وأمريكا ينعكس سلبًا عليهم"، مؤكدًا أن روسيا لن تنسحب من الأراضي التي وصلت لها.