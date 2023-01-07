ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا

أوصت الخارجية الألمانية مواطني ألمانيا بالتخلي "في الوقت الراهن عن الرحلات غير الضرورية" إلى الصين بسبب وضع كورونا هناك.



وكتبت الوزارة، على تويتر اليوم السبت مبررة التحذير من السفر، أن أعداد الإصابات في الصين وصل حاليا إلى أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة عام 2020، النظام الصحي الصيني محمل بأعباء زائدة، الأمر الذي أثر على كفاية الرعاية حتى في حالات الطوارئ الطبية.



وأضافت الوزارة، أن الصين سيتم تصنيفها اعتبارا من التاسع من الشهر الجاري كمنطقة خطر لمتحورات الفيروس، وسيسري الاختبار الإجباري بالنسبة للقادمين إلى ألمانيا من الصين اعتبارا من بعد غد الاثنين.



وأوصى الاتحاد الأوروبي الدول الأعصاء في الاتحاد بإجراء اختبار لفيروس كورونا (كوفيد-19) للوافدين من الصين، إلا أن التكتل فشل في الاتفاق على فرض اختبارات إلزامية.