دراسة استقصائية: 75% من الهنود الحضريين يتوقعون أن تكون حياتهم أفضل في 2023

قال ثلاثة أرباع عينة من الهنود الحضريين أجريت مقابلات معهم، إنهم يتوقعون أن تكون الحياة أفضل في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي ، وفقا لدراسة استقصائية.

وتعتمد الدراسة على البيانات التي تم جمعها عبر الإنترنت بين 1006 مشاركين حضريين في الهند بواسطة شركة "أومنيباس" التابعة لـ "يوجوف" في ديسمبر 2022، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية.

ويعتقد حوالي 75% من الهنود الحضريين الذين تمت مقابلتهم أن حياتهم ستكون أفضل هذا العام مما كانت عليه في عام 2022، بينما يشعر 21% أن حياتهم ستكون كما هي و4% فقط يعتقدون أنها ستكون أسوأ مما كانت عليه في عام 2022، وفقا للدارسة.