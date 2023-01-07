أردوغان: 5 أشهر متبقية على إجراء الانتخابات المقبلة

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إلى أن الانتخابات المقبلة في تركيا يمكن أن تجرى في مايو، أي قبل شهر من الموعد المحدد.

وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط: "لدينا خمسة أشهر ولا توقف لمدة خمسة أشهر" وحث أنصاره على القيام بحملة لطرق الأبواب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيطر أردوغان، الذي سيبلغ من العمر 69 عاما في فبراير، على السياسة التركية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن وحوّل منصب الرئيس الذي كان شرفيا في السابق إلى حلقة وصل هامة بين قطاعات السلطة التنفيذية. وقال الرئيس التركي يوم الخميس إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في 18 يونيو، يمكن تقديمها.

ومن المتوقع أن يحدد الرئيس مجددا الانتخابات بموجب سلطاته الحالية، وسيقرر المجلس الأعلى للانتخابات في البلاد موعدها.

ويحتاج أردوغان إلى الفوز بأكثر من 50% من الأصوات للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لتجنب جولة ثانية بعد أسبوعين.

ولم تعلن بعد كتلة معارضة من ستة أحزاب مرشحها، وقال حزب بارز مؤيد للأكراد، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، اليوم السبت إنه سيعلن قريبا مرشحه.