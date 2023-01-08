فاطمة ناعوت: الدنيا هتولع لو قدمت سيرة الشعراوي على المسرح القومي

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إنها تعشق الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، وتحبه جدًا، لافتة إلى أنها لا تقبل إلا بسرد حياته بصورة كاملة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن شخص الشيخ الشعراوي له كامل الاحترام، مؤكدة أنه «رجل فاضل وكاريزما حقيقية، وممتع عندما يستمع المرء إليه».

وأشارت إلى أن «بعض أفكار الشعراوي لم تعد تناسب اللحظة الحالية»، منوهة أنها «فتحت الباب أمام أدعياء كثر شوهوا الدين الإسلامي».

واستطردت: «من فرط حبي للشيخ الشعراوي، فأنا أريد لو سردت سيرته أن تسرد كاملة؛ يقال ما له وما عليه، ولو قدمت على المسرح القومي الدنيا هتولع، لأن في ناس تخشى الحقيقة».

ولفتت إلى دعوتها لإجراء حوار وطني حول الإمام الراحل، مختتمة: «البعض يرى صورة الشعراوي على كتاب فيظن أنه مؤلفه، ومن يكفروننا بسبب الشيخ الشعراوي لا يعلمون عنه إلا الدعاء البديع بعد الصلاة».