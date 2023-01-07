 خمسيني باكستاني يُرزق بطفله الـ60.. لديه 3 زوجات ويبحث عن الرابعة (صور) - بوابة الشروق
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خمسيني باكستاني يُرزق بطفله الـ60.. لديه 3 زوجات ويبحث عن الرابعة (صور)

وكالات
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 4:30 م

أصبح رجل باكستاني يبلغ من العمر 50 عاما، ولديه 3 زوجات، أبا للمرة الـ60.

وفي تغريدة على "تويتر"، رحب، سردار جان محمد خان خلجي، بابنه رقم 60 وأطلق عليه اسم حاج خوشال خان.

 

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