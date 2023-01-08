مع بداية العام الجديد، بدأ عرض أولى أفلام السنة فيلم "شلبي"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وروبي وبيومي فؤاد وحاتم فؤاد والطفلة لافينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف مثل نانسي صلاح ومحمد رضوان، وتأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمي.

تدور أحداث الفيلم حول صابر وعروسته الماريونيت شلبي، وتتشابك الأحداث في سياق درامي بسيط، حول حلم صابر بإقامة مسرحية غنائية من أجل هدف نبيل، وهو مساعدة ابنة مديرة البنسيون وحل عقدتها، ويتعاون معه عدد من ساكني المكان.

فيلم "شلبي"، هو التعاون الثاني بين كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى حمدي وبيتر ميمي بعد فيلم "من أجل زيكو"، كما اشترك ميمي وكريم معًا في فيلم موسى، وتشترك العوالم الثلاث في أنها عوالم خاصة بالمهمشين والبسطاء ولكن يمتلكون أحلام تدفعهم دفعا للمحاولة.

- عالم المهمشين مضاف له نكهة كوميدية

في التعاون السابق بين الثلاثي مصطفى وبيتر وكريم، كان عالمهم هو رجل يعمل سائق عربات الموتى، يعيش في منطقة شعبية ولديه ابن وزوجة تصنع الطعام وتبيعه لكي تساهم في دخل المنزل، ويظهر البطل ضعيف مهزوم أمام حياته، وزوجته التي تطالبه بتحسين وضعهم المالي، وابنه الذي يسأله "احنا عايشين ليه؟" فلا يستطيع الأب الإجابة على السؤال.

ولكن حلم بسيط يدفع هذه الأسرة الراكدة تحت العشوائيات أن تسعى بكل جهدها، ومن أجل ابنهم زيكو يحاولون النجاح في مهمتهم والوصول إلى مكان مسابقة أذكى طفل، ولكن تكشف هذه المغامرة عن موهبة الطفل الكامنة وراء حياتهم البسيطة وتميزه في الغناء.

وتدور في إطار هذه الأحداث كوميديا ممزوجة بكوميديا الموقف أو الإفيه بين الشخصيات الرئيسية كريم ومنة –الأب والأم- وضيوف الشرف مثل عمرو عبدالجليل ومحمد ثروت ودياب والنجوم المشاركين مثل محمد محمود ومحمود حافظ.

كما وُظفت الأغاني -وهي جزء من شريط الصوت الخاص بالفيلم السينمائي- بصورة جيدة كما حققت نجاحا كبيرا على مستوى نسب المشاهدة العالية على منصة يوتيوب، بالإضافة إلى انتشارها على نطاق واسع، وضم الفيلم 3 أغنيات، "في حتة تانية" لعبدالباسط حمودة، و"سايرينا" لأحمد سعد، و"الغزالة رايقة" للطفل محمد أسامة، وجميع الأغاني تدور في نفس سياق الحدث الدرامي، الحلم والمحاولة والبساطة واستحقاق مكانة أفضل.

اعتمد فيلم شلبي، على نفس الخلطة الدرامية تقريبا، شخص بسيط ومهمش لا أحد يشعر بوجوده، بل يمارس عليه اضطهاد من عمه، وحلم قابل للتحقق، بالإضافة لأغاني في سياق الأحداث، حيث يلعب كريم شخصية صابر مصمم العرائس الماريونيت ولديه شخصية مفضلة وهو شلبي، ويعبر شلبي عن الجانب الأكثر وضوحا وقوة في شخصية صابر الضعيفة.

يحاول صابر واثنين من سُكان البنسيون، أحدهم ممثل مغمور جاء من بلده بحثا عن فرصة والآخر مؤلف مغمور ترك منزله وثرائه ويعيش وسط مؤلفاته في غرفة فقيرة، تحقيق حلمهم في صناعة مسرحية غنائية بالعرائس للأطفال، ولكن تقف الظروف المادية عائقا لهم وتبدأ الأحداث الدرامية في التصاعد من هذه النقطة، محاولات توفير المال والبحث عن بدائل للوصول لليلة عرض المسرحية.

يحدث السيناريو في كلا العملين توازن بين الممثلين الكوميديين وغير الكوميديين، منة شلبي وروبي، مع كريم محمود عبدالعزيز، في مقابل بيومي فؤاد أو محمد محمود أو حاتم صلاح بالإضافة لضيوف الشرف وهم ممثلون كوميديون في كلا العملين، لأن هدف الفيلمين ليس تقديم حياة المهمشين في صورة درامية بائسة حزينة وإنما استخراج الابتسامة من هذه الأزمات، واعتقد أن الأفلام نجحت في تحقيق ذلك من خلال رصد ردود فعل الجمهور في صالة السينما أو التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

ونجد تشابه كبير بين الفكرة الأساسية "theme" في كلا الفيلمين، وهي تعني بداية التصور والإدراك لأي فيلم سينمائي والاعتبار الأول فيه ويمكن تسميتها بالفكرة الموضوعية بحسب علي أبو شادي في كتابه "سحر السينما"، والذي يلفت الانتباه في هذا الجزء أنه من الأفضل عدم احتواء الفيلم على أكثر من فكرة رئيسة حتى لا يتشتت انتباه المتفرج وتتشوش أفكاره، وهو ما نجح صناع الفيلم في تحقيقه، فكرة موحدة وغير معقدة تظهر في سرد مُبسط، بداية وصعود درامي وذروة ثم النهاية أو الحل .

وعلى الرغم من التفاصيل الجيدة في الفيلم، لكن هناك أشياء لا يمكن تغافلها، لأن الفيلم الكوميدي نوع من أنواع الدراما، التي تبنى بشكل أساسي على الحدث وتفاعلاته وتصاعده بشكل منطقي في إطار مفهوم، وليس معنى أنه فيلم كوميدي يمكن التغاضي عن كثير من التفاصيل التي تمثل بعض الثقوب أو الثغرات في الفيلم.

على سبيل المثال، يحاول الأبطال توفير المال فيقرر بيومي فؤاد - المؤلف المغمور- طرح فكرة سرقة إحدى الساعات الأنتيكة في قصره، رغم أن منزله في الأساس ممتلئ بالأنتيكات المختلفة لماذا الساعة تحديداً؟، أو لماذا سرقة ساعة وليس أموال؟ وبعد أن تتم السرقة تقع الساعة من يده وهو يستعرضها بكل بساطة بعد محاولات صعبة لسرقتها، وكأن هناك دائما لجوء للحلول السهلة في الدراما والتي تفسد المنطق الدرامي والحبكة من خلال الاعتماد على الصدف الكثيرة واختلاق أشياء غير مقنعة، ففي المثال المذكور كان يمكن وضع بديل درامي من خلال فقدان الساعة في المشهد التالي، عندما جاء وفاء – ابن المؤلف المغمور – ومعه مجموعة الحراس وقاموا بتكسير وتدمير جزء من البنسيون عقابا على حادث السرقة وبحثا عن الساعة.

وظف الفيلم الرسوم المتحركة والعرائس الماريونيت بشكل جيد، من خلال وجود شخصية شلبي أو حكايات صابر للطفلة الحزينة بسبب مرضها، ومنح مساحة للمَشاهد من هذا النوع، مثل المشهد المفسر لسبب فقد الطفلة للنطق، اعتمد بالكامل على الرسوم المتحركة، مما يمثل عامل جذب مهم للأطفال كفئة من الجمهور مفتقدة تقديم أعمال خاصة بيها سينمائيا ضمن خريطة الأفلام المصرية، وهذا الجانب من أهم مميزات الفيلم.