 سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد - بوابة الشروق
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سفير مصر في فيينا يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 1:27 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 1:27 م
شارك سفير مصر في فيينا، محمد الملا، في قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة عذراء الزيتون في العاصمة فيينا.

كما شارك في القداس عدد من أفراد البعثة الدبلوماسية ورموز وقيادات اتحادات وروابط الجالية المصرية في النمسا.

واستمع الحضور إلى كلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن تأملات في معاني عيد الميلاد وتضمنت تمنياته لمصر والعالم بالاستقرار والخير والسلام.

وعقب القداس شارك السفير في لقاء خاص مع أبناء الجالية في الكنيسة لنقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم تهاني السفارة المصرية في فيينا بحضور رموز الجالية وكهنة الكنيسة.

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