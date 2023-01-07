وزارة الدفاع التونسية: المؤسسة العسكرية تواصل مهامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود

أكدت وزارة الدفاع الوطنية التونسية أن المؤسسة العسكرية تواصل اضطلاعها بمهامها الأساسية في الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة.



وأشارت وزارة الدفاع -وفق بيان صدر عنها أمس الجمعة، إلى أن الجيش التونسي أسهم في التصدّي للأنشطة غير الشرعيّة.. موضحًا أن نشاط التشكيلات العسكريّة بالمناطق الحدوديّة الجنوبيّة الشرقيّة وبالمرتفعات الغربيّة شمل منع 3601 فردًا من اجتياز الحدود، وإحباط عدّة عمليّات تهريب تمّ خلالها حجز 447 بين سيّارة وشاحنة محمّلة بمختلف المواد المعدّة للتهريب وقدّرت قيمتها بأكثر من 51 مليون دينار.



كما لفت البيان إلي أن الجيش الوطني التونسي نفذ خلال العام الماضي مهمّات النجدة والإنقاذ والتصدّي للعمليات غير المشروعة بالبحر، حيث قام بـ 236 عملية تدخّل في مجال البحث والإنقاذ وتقديم المساعدة في البحر و55 تدخّلًا ضدّ عمليات غير مشروعة (تهريب، هجرة غير شرعيّة، الصيد العشوائي وتلويث بالبحر).