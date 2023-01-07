 العراق يحبط عمليات لسرقة النفط ويضبط 12 موقعا - بوابة الشروق
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العراق يحبط عمليات لسرقة النفط ويضبط 12 موقعا

أ ش أ
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 4:14 م

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إحباط عمليات لسرقة النفط وضبط 12 موقعاً نفطياً في مناطق متفرقة.


وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية - في بيان أذاعته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية - إنها استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 12 موقعاً نفطياً تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية.

وأشارت إلى أنه تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظات بغداد والبصرة وكركوك ونينوى وديالي.

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