أنشيلوتي: فياريال استحق الفوز على ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فياريال، استحق الفوز في مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

حقق فياريال الفوز بنتيجة (2-1) ضد ريال مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 بالليجا، على ملعب "لا سيراميكا".

قال أنشيلوتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"فياريال لعب المباراة بشكل أفضل منّا اليوم، وعندما يفعلون ذلك فهذا فوزًا عادلًا ومستحقاً لهم".

تابع:"لم نقدم مباراة رائعة، خاصة في الدفاع، قدمنا ​​أداءً جيدًا، ولكن كان علينا أن نفعل ما هو أفضل، كانت المباراة مفتوحة، وإعتمدوا على لعب الكرات بين الخطوط".

أضاف:"أرى الفريق منتعشًا تمامًا، أولئك الذين لعبوا بضع الدقائق في المباريات السابقة، حاولت أن أمنحهم الراحة، الجانب البدني جيد، لكن الجميع ليس بنفس الحالة، لم تكن هناك مشاكل، في الدقائق الأخيرة دافعنا كثيراُ وكافحنا حتى النهاية".

أوضح:"الإعتماد على ميليتاو كظهير أيمن، تم اتخاذ القرار لأنني لم أرغب في الإعتماد على فاسكيز، الذي لعب المباراة بأكملها في كاسيريس لأنه كان يعاني من الإجهاد، مع منتخب البرازيل قدم ميليتاو أداءً جيدًا، وفي الدفاع كان جيدًا اليوم".

نوه:"أعتقد أن ركلتي الجزاء صحيحتان بحسب القواعد، وعلينا إحترام قرار الحكم حيال ذلك، لكني أعتقد أن المشجعون لا يحبون هذه القواعد".

أتم:"كانت المباراة متساوية وتنافسية، لعب فياريال بشكل أفضل منا، ونحن لم ندافع جيدًا، كان هناك مساحات بين الخطوط، لقد لعبوا بمستوى عالٍ".