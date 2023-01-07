 مرتضى منصور يكشف عن قرارات مجلس إدارة الزمالك بعد الاجتماع الطارئ - بوابة الشروق
السبت 7 يناير 2023 4:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

مرتضى منصور يكشف عن قرارات مجلس إدارة الزمالك بعد الاجتماع الطارئ

محمد عاطف
نشر في: السبت 7 يناير 2023 - 3:17 ص | آخر تحديث: السبت 7 يناير 2023 - 3:17 ص

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قرارات مجلس الإدارة، بعد الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس الجمعة.

وقرر المجلس التقدم بشكوى لوزير الشباب والرياضة ضد اتحاد الكرة، كما تقرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص أخطاء التحكيم.

وفي نفس الوقت، قرر المجلس التقدم بشكوى للشركة المتحدة ضد الإعلامي أحمد شوبير والمطالبة برحيله عن قناة أون تايم سبورتس.

وقرر مجلس إدارة الزمالك مطالبة اتحاد الكرة باستقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الزمالك على نفقة الاتحاد، بالإضافة إلى مطالبة الإدارة للاستماع للحديث الذي دار بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو خلال مباراة الزمالك والداخلية الأخيرة في الدوري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك